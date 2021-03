Calciomercato Juventus, dalla Spagna sono sicuri che il sostituto di Pirlo sarà Zinedine Zidane, ora al Real Madrid.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna sono convinti. Esattamente da ‘AS’ arrivano importanti indiscrezioni su quello che sarà il futuro della panchina bianconera. Stando agli spagnoli in caso di esonero del maestro la Juventus avrebbe già scelto Zinedine Zidane. Il francese oltre ad essere un ex calciatore storico del club bianconero e anche un pallino del presidente Andrea Agnelli che l’aveva già cercato in precedenza.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: sarà lui il sostituto di Pirlo

Secondo ‘AS’ infatti, la prima scelta di Andrea Agnelli, in caso di addio prematuro di Andrea Pirlo ricadrebbe proprio sul francese. Zidane, fenomenale sul campo e vincente illuminato in panchina: arrivando a tre Champions League consecutive, rappresenta l’interprete ideale e più autorevole in questo momento. Per arrivare al francese, però, non sarebbe così semplice quanto sembri. Ci sono almeno due insidie da dover superare.