Inzaghi alla Juventus, Pistocchi spiega come stanno le cose

Simone Inzaghi è una concreta opzione per la panchina della Juventus. La motivazione è nota, ma Pistocchi l’ha ribadita in radio.

Dalle parti di Torino Simone Inzaghi ha estimatori, ma non c’è mai stata una vera possibilità di vederlo alla guida della Juventus. Questo fino ad oggi. La stima e l’amicizia con Paratici, che risale ai tempi dell’adolescenza, vanno oltre le dinamiche di campo e di certo non hanno influenzato i suoi piani. In passato non è mai stata una prima scelta, neanche nell’immediato post Allegri. In futuro chissà, perché sembra il favorito. La pole position per la panchina della Vecchia Signora, del resto, l’ha meritata sul campo.

