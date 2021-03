Juventus, Materazzi “punzecchia” Nedved sui social

In casa Juventus si guarda inevitabilmente al futuro, anche se il presente ha dato qualche delusione di troppo ai tifosi bianconeri.

L’eliminazione dalla Champions e uno scudetto sempre più complicato da raggiungere hanno rimesso in discussione non solo l’allenatore della Juventus Andrea Pirlo ma anche grandi campioni come Cristiano Ronaldo. La dirigenza bianconera spera in un finale di stagione in crescendo e nel frattempo sta cercando di spegnere sul nascere ogni possibile polemica. Pavel Nedved, ad esempio, nel corso di una intervista a Dazn ha confermato Pirlo anche per prossima stagione e con lui anche Ronaldo, che rimarrà in bianconero fino alla fine del suo contratto.

