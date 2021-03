Juventus, giallo Ramsey: i tempi di recupero dall’infortunio

Juventus, giallo attorno alle condizioni di Ramsey: ecco i possibili tempi di recupero dall’infortunio che ha colpito il gallese

Non è un buon momento per la Juve nemmeno per quanto riguarda gli infortuni. Dopo aver recuperato molti calciatori alle prese con vari stop durante la stagione, si è fermato ultimamente Ramsey: che non ha nemmeno risposto alla convocazione del Galles per il giro di qualificazioni ai Mondiali in Qatar.

Dal ritiro erano arrivate già delle notizie non certo confortanti, e Ramsey è rimasto a Torino solamente dopo un lungo braccio di ferro tra la società bianconera e la federazione britanica. Il centrocampista comunque sta continuando a lavorare per essere pronto il prima possibile: ma sarà difficile rivederlo in campo alla ripresa.

