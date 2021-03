David Trezeguet, storico bomber della Juventus ha preso l’abilitazione a poter esercitare da direttore sportivo. E’ un’idea per il futuro?

I gol di David Trezeguet sono ancora impressi negli occhi di tutti i sostenitori bianconeri. Con lui la Vecchia Signora è arrivata ad un tiro di schioppo dalla conquista della Coppa dei Campioni, ha vinto scudetti, Coppe Italia. Il fuoriclasse francese ha accettato perfino di scendere in Serie B per laurearsi l’anno dopo capocannoniere insieme ad Alessandro Del Piero in Serie A. Insomma, la sua stella allo Stadium brilla in modo vigorosa. Come se fosse una supernova. Su suo conto, però, c’è una novità.

Trezeguet nuovo direttore sportivo