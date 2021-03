Calciomercato Juventus, c’è l’Arsenal pronto all’assalto per l’attaccante

Calciomercato Juventus, sirene inglesi per l’attaccante che ancora non ha rinnovato con i bianconeri. C’è l’Arsenal pronto all’assalto

Non solo Ronaldo e Pirlo. In questo momento, in casa juventina, tiene banco anche la questione relativa al rinnovo di Paulo Dybala. Una situazione delicata. Non c’è dubbio. Che continua a tenere sulle spine i tifosi bianconeri. Di incontri, al momento, non ce ne sono stati. Potrebbe esserci, anzi ci sarà sicuramente nelle prossime settimane. Ma nelle ultime ore spunta fuori un’altra squadra pronta a fiondarsi sull’attaccante bianconero.

Secondo il portale Sport.es infatti, l’Arsenal sarebbe pronto a presentare un’offerta alla Juventus per l’attaccante argentino. Arteta, tecnico dei Gunners, non è sicuro al momento di tenere Odegaard, in prestito dal Real Madrid e che potrebbe tornare in Spagna. Di conseguenza, le attenzioni si sono focalizzate su Dybala.

