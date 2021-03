Calciomercato Juventus, l’agente minaccia l’addio: “A fine stagione vedremo”

Calciomercato Juventus, ha parlato l’agente di Fagioli gettando ombre sul futuro del giovane centrocampista in maglia bianconera

Ha parlato in esclusiva a Minutidirecupero, l’agente di Nicolò Fagioli, Andrea D’Amico. Gettando delle ombre sul futuro alla Juventus del giovane centrocampista, già nel giro della Prima Squadra, e che molto spesso è stato elogiato da Pirlo nel corso di questa stagione.

“A fine campionato ci troveremo con la Juventus e faremo le dovute riflessioni – ha detto – sicuramente è uno dei profili più interessanti tra i loro giovani, la Juve lo sa, conosce il suo valore e dopo l’esordio in A l’ha inserito in un gruppo comunque qualitativo come quello dell’Under 23”. Ma a quanto sembra, questo non basta per stare tranquilli.

