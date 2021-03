Calciomercato Juventus, gli Under 23 ad inizio stagione hanno avuto modo di mettersi in luce, ora, si valuta sul loro futuro in bianconero.

Juventus, la rifondazione di Andrea Pirlo è partita proprio da questo principio, dare più spazio ai giovanissimi. Durante l’inizio della stagione abbiamo visto immediatamente delle sorprese, come, ad esempio, il laterale difensivo Gianluca Frabotta che già da subito è entrato nei meccanismi tattici di Pirlo. Ma non solo Gianluca, anche Dragusin, il centrale romeno ancora giovanissimo, è stato uno degli elementi in più nella prima parte del campionato. Poi, improvvisamente, leggermente passati in sordina. Certamente i giovani vanno gestiti e gli spazi, nonostante l’apertura netta di Pirlo, sono sempre meno e competitivi. Ora la dirigenza valuta attentamente il loro futuro e le possibilità di rivederli anche la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, che ne sarà degli Under 23? Giovani sotto esame

Sono tanti i giovanissimi schierati quest’anno da Pirlo. Oltre ai già citati Frabotta e Dragusin, durante il corso della stagione abbiamo avuto modo di vedere volti nuovi come Di Pardo, Fagioli, Wesley, Rafia, Da Graca e Vrioni, tutti riusciti in qualche modo a ritagliarsi qualche minuto in prima squadra. Ora la dirigenza deve valutare attentamente quale sarà il loro futuro. E soprattutto chi sarà, realmente, in grado di meritarsi la titolarità in maglia bianconera. Rimangono però dei casi emblematici, come quello che riguarda il centrocampista offensivo Portanova, ceduto in prestito al Genoa, ma che non ha avuto modo di mettersi luce con il club ligure: giocando con il Genoa meno minuti rispetto a quelli giocatori in bianconero.