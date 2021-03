Ansia Juventus, torna prima dalla nazionale: il motivo

La Juventus ha fornito diversi giocatori alle varie nazionali in questo periodo considerati gli impegni per le qualificazioni mondiali.

E l’augurio dello staff tecnico è ovviamente quello che possano rientrare al più presto e senza alcun acciacco in vista del rush finale della stagione. Anche nell’Italia di Roberto Mancini ci sono degli elementi della squadra di Andrea Pirlo, che sono stati utilizzati tra l’altro nel primo match vinto contro l’Irlanda del Nord. Stiamo parlando ovviamente di Bonucci e Chiellini, perni della retroguardia azzurra e con una grandissima esperienza anche a livello internazionale. Entrambi dovrebbero far parte dell’elenco dei 23 che si giocheranno i prossimi Europei.

Juventus, Chiellini “a riposo” non viaggerà con i compagni

Proprio gli Europei saranno l’ultimo grande appuntamento calcistico di Chiellini, che non è certo più giovanissimo ma che rappresenta un perno della Juve e della nazionale. Qualche apprensione c’è stata tra i tifosi nel momento in cui si è saputo che il centrale non prenderà parte ai prossimi due impegni ravvicinati che attendono l’Italia di Mancini. Ma non c’è alcun problema fisico questa volta a frenare Chiellini. Come spiega il Corriere dello Sport il ct, che non lo avrebbe utilizzato in queste partite, ha deciso di non farlo viaggiare con il resto della squadra in giro per l’Europa inutilmente, consentendogli di fare già rientro a Torino. Una scelta precauzionale, Chiellini sarà regolarmente a disposizione di Pirlo per il derby.