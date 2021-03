Calciomercato Juventus, i tifosi hanno deciso: “Deve restare”

Calciomercato Juventus, i tifosi scatenati dopo le ultime voci sul futuro di Dybala. Chiedono il rinnovo della Joya

I tifosi della Juventus si sono schierati in maniera aperta. Vogliono il rinnovo di Dybala. E lo hanno ribadito lanciando un hashtag sui social: #Dybalanonsitocca scrivono. Commentando in questo modo anche le foto dell’account ufficiale bianconero. Una presa di posizione netta che non concede grandi spazi a commenti.

La Juve e Dybala ancora non si sono incontrati. L’argentino va in scadenza di contratto nel 2022 e più si avvicina l’estate e più il timore che possa partire sale. Un momento delicato senza dubbio per la Joya, poco decisivo in questa stagione per via degli infortuni che lo hanno bloccato. Si spera di rivederlo in campo alla ripresa del campionato il prossimo 3 aprile. Alcune speranze ci sono. Ma nulla è certo al momento.

