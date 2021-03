Calciomercato Juventus, rivoluzione sugli esterni: la decisione su Gosens

By

Gosens alla Juventus, calciomercato: gli ultimi aggiornamenti sulla possibile trattativa con l’Atalanta. Ecco cosa bolle in pentola

Gosens Juventus calciomercato / Potrebbe essere Robin Gosens il prossimo innesto sulle corsie esterne per la Juventus. Il tedesco, che anche quest’anno si è confermato su livelli fantasmagorici, mettendo a referto 9 goals e 4 assist, dimostrandosi sempre una spina nel fianco della retroguardia avversaria, potrebbe decidere di cambiare aria quest’estate, per provare un’esperienza probante in uno dei top club che è sulle sue tracce.

L’esterno infatti, non piace soltanto ai bianconeri, ma anche al Bayern Monaco e al Manchester City. Secondo quanto riportato da TMW, gli orobici continuano a chiedere 40 milioni di euro per lasciar partire il proprio gioiello e non intendono abbassare le proprie pretese economiche, perché lo considerano uno dei migliori interpreti del suo ruolo. La Juve, avvertita, continua a seguire la situazione con molto interesse, ma nel frattempo valuta anche possibili alternative.