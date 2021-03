Calciomercato Juventus, si può dire di no anche a Ronaldo

Il calciomercato della Juventus in estate vedrà un grande punto interrogativo da risolvere, ovvero la permanenza o meno di Cristiano Ronaldo.

Sul calciatore portoghese, che ha un altro anno di contratto, si è già espresso Pavel Nedved assicurando che CR7 vestirà ancora la casacca bianconera. Tuttavia i rumors di mercato nei confronti dell’asso della Juventus non si fermano. Il Psg potrebbe puntare su di lui e anche in Spagna si vocifera di un suo ritorno al Real Madrid. I tifosi bianconeri aspettano di capire il suo futuro.

Calciomercato Juventus, sforzo Real per Mbappè o Haaland

Come riporta Marca Ronaldo vorrebbe tornare al Real Madrid, dove comunque ha grande considerazione da parte dei tifosi e dove vorrebbe magari chiudere una carriera che lo ha visto trionfare più volte con la maglia della squadra spagnola. Con la Juventus invece per la terza volta è stato eliminato dalla Champions League e dopo l’ultimo tonfo con il Porto è finito anche nel mirino della critica. Tuttavia per il Real Madrid, ancor più in questo difficile ciclo economico mondiale, Ronaldo non rappresenta una priorità. I madrileni andranno all’assaldo di un grande attaccante e sono pronti a fare uno sforzo economico per portare in Spagna uno tra Mbappè e Haaland.