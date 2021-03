Calciomercato Juventus, Cr7 e il grande ritorno: c’è la decisione di Perez

Ronaldo ritorna al Real? Calciomercato Juventus, ecco cosa trapela nelle ultime ore dopo il summit “‘presidenziale”

Ronaldo calciomercato Juventus / Nelle ultime ore si è parlato di un possibile ritorno di Cristiano Ronaldo al Real Madrid, ipotesi che è stata alimentata dalla burrascosa eliminazione della Juventus dalla Champions, con la squadra bianconera che ha fallito per il secondo anno consecutivo l’accesso ai quarti di finale della massima competizione continentale. Esigenze di bilancio e ragionamenti sull’età anagrafica del cinque volte pallone d’oro avrebbero spinto i vertici dirigenziali bianconeri a ragionare in vista di un possibile addio di Cr7, con il Real Madrid possibile ultime glorificante meta di una carriera gloriosa.

Leggi anche –>Calciomercato Juventus, arriva Aouar: l’indizio che trapela dalla Francia

Tuttavia, Perez avrebbe raffreddato la pista. Come riporta tuttojuve.com, il presidente dei Blancos non sarebbe convinto della bontà dell’operazione e preferirebbe puntare su un profilo più giovane, alla Haaland o alla Mbappè per intenderci. Va detto che Ronaldo percepisce alla Juventus qualcosa come 30 milioni di euro, una cifra che neanche il Real, uno dei club più potenti del pianeta, può sborsare tanto facilmente a causa dei noti dissesti economici provocati dalla pandemia.