Calciomercato Juventus, dalla Spagna: “Scartata l’ipotesi”

Calciomercato Juventus, dalla Spagna questa mattina scrivono che il Real Madrid ha scartato l’ipotesi Ronaldo per la prossima stagione

È il quotidiano Marca, questa mattina, a far tirare un sospiro di sollievo ai tifosi della Juventus, impauriti dalla possibilità di perdere Cristiano Ronaldo, la prossima stagione, che sarebbe attirato dal Real Madrid. Il giornale spagnolo però, con una prima pagina eloquente, sottolinea come al momento, la società di Perez, abbia accantonato l’ipotesi CR7: sono altri gli obiettivi.

I madrileni, infatti, hanno deciso di puntare su Mbappé o Haaland, escludendo così un possibile ritorno del portoghese molto spesso paventato nelle ultime settimane. Marca è da sempre vicino ai movimenti di mercato del Real. Di conseguenza questa è una conferma quasi certa che il ciclo Ronaldo in Spagna si sia chiuso tre anni fa.

Calciomercato Juventus, Ronaldo rimane

Tenendo in considerazione che al momento solamente il Manchester United, oltre ai Blancos, hanno mostrato un certo interesse nei confronti di Cristiano Ronaldo nelle ultime settimana, appare assai probabile che anche per la prossima stagione, il portoghese non cambi casacca. La Juventus lo vuole tenere e lui, nonostante il periodo un po’ così, sta bene a Torino.

Ronaldo quindi rimarrà al centro del progetto bianconero. Con un unico obiettivo: continuare a vincere. Sì, continuare. Perché nonostante tutto, la Juve, anche in questa stagione ha già portato a casa la Supercoppa in finale contro il Napoli e si deve giocare, contro l’Atalanta, l’ultimo atto della Coppa Italia il prossimo maggio. Due trofei minori, ovviamente. Ma sempre trofei che vanno a rimpinguare la bacheca juventina. Per lo scudetto, il decimo consecutivo, è durissima se non impossibile.