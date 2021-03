Calciomercato Juventus, bianconeri sempre più proiettati al futuro: si studia il piano per arrivare al giovane coreano del Valencia.

Calciomercato Juventus, bianconeri sempre più proiettati verso il piano rifondazione. Più giovani per il presente ma soprattutto per il futuro, in tal senso, il direttore sportivo Fabio Paratici avrebbe un obiettivo preciso per l’attacco: trattasi del giovane prodigio del Valencia, di nazionalità coreana, Lee Kang-In. Il giovane 2001 è sicuramente uno dei prodigi più interessanti in circolazione e proprio per questo motivo la Juventus vorrebbe assicurarsi già adesso un potenziale fuoriclasse del domani.

Calciomercato Juventus, piano rifondazione: rilancio per il giovane attaccante

Stando alle ultime indiscrezioni la Juventus vorrebbe riuscire ad arrivare al 2001 prima del tempo, ma soprattutto cercando un compromesso economico adeguato. Stando alle indiscrezioni rilasciate da ‘elgoldigital.com’, i bianconeri sarebbero pronti ad avanzare un’offerta ufficiale al Valencia di 12 milioni di euro più 3 di bonus per il cartellino del giocatore.