Calciomercato Juventus, si progetta il triplo colpo in attacco. Bianconeri pronti a rivoluzionare la fase offensiva.

Calciomercato Juventus, stando alle ultime indiscrezioni il reparto offensivo dei bianconeri è pronto ad essere, completamente, rivoluzionato. Nella prossima stagione la squadra bianconera vuole vincere ove quest’anno si è fallito. Fra i reparti più in difficoltà, ci saranno acquisti in mediana, anche l’attacco sembra pronto ad essere innovato con acquisti che possano garantire anche un appeal europeo. Un nome che continua ad essere in pole è quello di Mauro Icardi, l’ex capitano dell’Inter è già stato vicino in passato e ora potrebbe arrivare l’assalto definitivo.

Calciomercato Juventus, rivoluzione offensiva: triplo colpo in attacco

L’argentino fu un pallino del direttore sportivo Paratici e ora potrebbe, nuovamente, essere il protagonista del mercato in entrata. Dal Paris Saint Germain, però, si pensa al doppio colpo. L’ex Moise Kean è letteralmente esploso in Francia ma il suo riscatto non sembra convincere i francesi che potrebbero quindi rinunciare e la Juventus potrebbe trattare il suo ex giocatore con l’Everton, attualmente detentore del cartellino dell’italiano.