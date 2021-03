Calciomercato Juventus, il ritorno di Sarri: la notizia infiamma il web

Calciomercato Juventus, Sarri sempre più vicino al ritorno in panchina: il tecnico, accostato al Fenerbache, piace molto in Italia

Calciomercato Juventus Sarri / Sebbene sia ancora sotto contratto con la Juventus, una nuova squadra potrebbe essere all’orizzonte di Maurizio Sarri. Ieri i media turchi hanno riportato con forza l’indiscrezione secondo la quale il mister toscano avrebbe trovato un accordo di massima con il Fenerbache per la prossima estate. Una notizia che non ha trovato riscontri ufficiali dai diretti interessati, ma che comunque la dice lunga sul fatto che Sarri possa decidere di cominciare una nuova esperienza.

Esperienza che potrebbe essere nuovamente in Italia. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, infatti, sia la Fiorentina che il Napoli monitorano il mercato degli allenatori con molto interesse, alla luce delle note vicissitudini con Gattuso e Prandelli. Il ritorno di Beppe Iachini sulla panchina gigliata è sembrato una sorta di palliativo, un traghettamento fino al termine di questa stagione, quando Commisso verosimilmente cercherà un allenatore di esperienza a cui consegnare il suo progetto tecnico. Molto dipenderà anche dall’esito di questa stagione, che vede i toscani invischiati nella lotta per non retrocedere. Diverso, invece, è la pista Sarri-Napoli, per quello che si configurerebbe alla stregua di un clamoroso ritorno alle origini.