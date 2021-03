Potrebbe essere una estate di vera rivoluzione per quanto riguarda il calciomercato della Juventus, con le prossime settimane che saranno decisive.

Rimane infatti da capire quale sarà il piazzamento della squadra di Pirlo in campionato. Agguantare l’Inter sembra una missione proibitiva, anche se la squadra ci proverà senza dubbio a compiere l’impresa. Settimane importanti in arrivo per definire anche il futuro di tanti calciatori che alla Juventus non hanno convinto del tutto. E tanto lavoro in vista per una dirigenza che porterà senz’altro a Torino dei rinforzi per rendere la squadra sempre più forte e competitiva.

