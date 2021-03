Torino Juventus probabili formazioni, i bianconeri proveranno in tutto e per tutto a recuperare l’attaccante argentino Paulo Dybala.

Torino Juventus, sabato alle 18.00 i bianconeri torneranno in campo nel Derby della Mole. Pirlo non vuole sbagliare e per il match contro i cugini giocando tutte le carte a disposizione per trovare la vittoria e macinare punti importanti in classifica. Sabato si giocherà per vincere con la speranza di avere a disposizione alcuni degli infortunati, come Paulo Dybala. La motivazione è a mille e arriva anche dai senatori della squadra, i bianconeri vogliono chiudere questo finale di stagione giocandosi al massimo tutte le opportunità.

Torino Juventus probabili formazioni: bianconeri pronti al recupero

Un derby all’insegna di Dybala? Il giocatore argentino è ancora in dubbio nonostante abbia ripreso ad allenarsi sul campo, le sue condizioni sono ancora da monitorare giorno per giorno. L’attaccante argentino è assente da ormai più di due mesi e nell’ultimo periodo ha quasi completamente recuperato dall’infortunio accusato a gennaio. In settimana si valuteranno le sue condizione e capire se ci sarà possibilità di schierarlo in una partita così importante. La Joya, come dicevamo poc’anzi, ha ripreso ad allenarsi con il gruppo e dovrebbe rientrare tra i convocati anche se una sua partenza dal primo minuto, almeno per il momento, è da escludersi.