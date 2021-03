Calciomercato Juventus, il Bayern Monaco ha deciso quale sarà il futuro di Douglas Costa. I bavaresi non intendono riscattarlo.

Calciomercato Juventus, il futuro di Douglas Costa sarà lontano dalla Germania. I bavaresi nonostante l’iniziale volontà di riscattare il brasiliano dalla Juventus, a forza del poco utilizzo nel corso della stagione, alla fine, desisteranno non riscattando così il cartellino dell’esterno che tornerà alla Juventus. Ma quale sarà il futuro del brasiliano? Certamente la dirigenza bianconera si è notevolmente rinforzata nel settore, già con l’acquisto di Chiesa la Juventus è coperta, pertanto Douglas Costa potrebbe nuovamente finire sul mercato.

Calciomercato Juventus, il Bayern ha deciso il futuro di Costa: il verdetto

Una iniziale pista sembrava quella del ritorno in patria, al Gremio. Ipotesi che per il momento pare raffreddarsi. Anche perché, stando alle indiscrezioni, per il momento non ci sono contatti con il club brasiliano. I bianconeri saranno al lavoro per trovargli una nuova destinazione visto che, come sottolineavamo poc’anzi, sono già ampiamente coperti nel settore. Un Costa bis alla Juventus è improbabile per due motivi: il settore già coperto numericamente e la possibilità di cederlo già adesso così da non rischiare di perderlo a zero nella prossima stagione, visto che il contratto del brasiliano scade proprio nel 2022.