Calciomercato Juventus, Paratici tenta il colpo grosso a parametro zero

Calciomercato Juventus, il portiere al momento non rinnova e Paratici è alla finestra per il colpo a parametro zero

La questione Donnarumma-Milan diventa sempre più intricata. Al momento, Raiola non ha trovato un accordo per il suo assistito con il club rossonero. Troppo differente la richiesta del procuratore con l’offerta rossonera. E il portiere della Nazionale, che è in scadenza di contratto, potrebbe anche liberarsi a parametro zero.

La Juventus è alla finestra. Anche se tutto dipende dalla qualificazione in primis alla prossima Champions League. SportMediaset infatti ha spiegato che il calciatore vuole giocare la prossima massima competizione europea. L’Europa League che al momento sta disputando con il Milan gli sta stretta. Vuole confrontarsi nel palcoscenico più ambito.

