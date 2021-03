Calciomercato Juventus, Douglas Costa sembra aver accettare l’offerta del Gremio, visto che il Bayern non lo riscatterà.

Douglas Costa estaria encaminhando um acerto com o Grêmio. Jogador teria uma reunião com a Juventus para tentar a sua liberação, se conseguir fecharia com o tricolor. Meia estaria “eufórico” com a possibilidade de voltar a vestir a camisa do time de coração. @_vagnermartins_ 🗞 pic.twitter.com/M8bl5vGgo8

Calciomercato Juventus, alla fine Douglas Costa non verrà riscattato dal Bayern Monaco. I bavaresi nonostante le buone volontà dell’inizio stagione, visto lo scarso utilizzo durante il corso dell’anno, non riscatteranno l’esterno brasiliano che però non tornerebbe alla Juventus (detentrice del cartellino) ma sarebbe diretto verso il ritorno in patria, al Gremio.

Calciomercato Juventus, l’esterno lascia i bianconeri: ha deciso

Inizialmente la pista Gremio sembrava raffreddarsi, infatti non c’erano reali contatti fra le parti, ma stando a quanto viene riportato da Vagner Martins, giornalista di Tv Bandeirantes, l’esterno bianconero ha già raggiunto un accordo col club brasiliano, accelerando dunque il ritorno in patria. Nelle parole del giornalista Martins si legge: “Douglas Costa è molto emozionato e quello che posso dirvi è che ha già accettato la proposta del Gremio“.

Una notizia che sembra quindi tranquillizzare l’ambiente bianconero che, diversamente, non dovrà più sostenere l’ingaggio del giocatore e quindi rischiare di perderlo a zero a fine della prossima stagione. il club di Porto Alegre deve però, ancora, trovare intesa definitiva con la dirigenza bianconera per il costo del cartellino del brasiliano, magari lasciato partire ad un prezzo di favore.