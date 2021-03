Calciomercato Juventus, rivelazione a sorpresa sul futuro di Dybala e Ronaldo

Calciomercato Juventus, durante la trasmissione CasaJuventus ha parlato la giornalista della Gazzetta Fabiana Della Valle

”Penso che alla fine Dybala rinnoverà. Oppure, al massimo, andrà in scadenza”. Sono queste le parole della giornalista della Gazzetta dello Sport, Fabiana Della Valle, che segue per la “rosea” la formazione bianconera. Un’apertura che fino al momento non era mai arrivata da nessuno. Ne ha parlato durante la trasmissione del portale juventibus.

Ritorna quindi in pista la voce che vorrebbe un rinnovo dell’argentino, nonostante il tempo stringa e nonostante non ci sia stato nessun incontro fino al momento. La sosta sarebbe stato forse il momento ideale per incontrarsi, ma così non è stato. O almeno non è stato reso pubblico (difficile) dalle parti in questioni.

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, sarà un’estate bollente: futuro incerto per i big