Calciomercato Juventus, doppio arrivo dal Psg: la conferma dei bookmaker

Il prossimo calciomercato della Juventus potrebbe prevedere diversi movimenti nella squadra bianconera, sia in entrata che in uscita.

Le prossime settimane saranno infatti determinanti per capire quale sarà il futuro di diversi elementi della squadra di Pirlo che sono in bilico. Si vocifera di alcune cessioni importanti e anche del possibile arrivo però di giocatori che potrebbero rinforzare la rosa e renderla sempre più competitiva sia in Italia che in Europa. Spesso e volentieri le quote dei bookmakers sono degli utili indizi per capire quali potrebbero essere gli obiettivi della squadra bianconera.

