Calciomercato Juventus, pronto lo scippo al Napoli

Il talento messicano del Napoli, Hirving Lozano, sarebbe finito nel mirino della Juventus secondo i media del suo paese. Il punto della situazione.

La Juventus è interessata al cartellino di Lozano del Napoli. Gli azzurri, dal canto loro, lascerebbero partire l’esterno messicano solo per una cifra monstre, ben più alta dei 42mln di euro spesi per portarlo in Italia. A riferire questa indiscrezione è Telemundo, network statunitense che però è molto vicino al Messico. Il calciatore, astro nascente del futbol latino, è amatissimo in patria e si sta imponendo a Napoli. Paratici e Nedved lo avrebbero messo nel mirino.

Lozano, interesse della Juventus concreto?