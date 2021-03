Calciomercato Juventus, colpo Aguero: arriva la conferma tanto attesa

30.03.21

“Sergio to Juve?”

“It’s an option.

Not decided.

But he has some offers from Italy”#Aguero @SerieA

— Giovanni Armanini (@armagio) March 30, 2021

Come confermato dal tweet del giornalista Giovanni Armanini, anche la Juventus sta seguendo con molto interesse l’evolversi della situazione relativa ad Aguero, un vecchio pallino della dirigenza bianconera da anni, quando il suo cartellino, proibitivamente si aggirava sui 60-70 milioni di euro. Era la prima Juve di Conte, l’alba di una nuova era, con Marotta che cercava in tutti i modi di accontentare le richieste del tecnico salentino, che alla fine si dovette “accontentare” di Mirko Vucinic, dopo che fu tramontata anche la pista Giuseppe Rossi.

Aguero alla Juventus, calciomercato: le ragioni del sì

A distanza di dieci anni, ormai, molte cose sono cambiate. La Juve ha vinto tutto quello che c’era da vincere in Italia, mentre il Kun si è tolto alcune soddisfazioni con la maglia dei Citizens, di cui è capitano. Ora, però, si apre un nuovo capitolo della sua carriera, e la Juve è alla finestra: nelle prossime settimane potrebbero esserci contatti importanti con il suo entourage per valutare il da farsi.

