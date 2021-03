Calciomercato Juventus, Milinkovic nel mirino: c’è lo scambio con la Lazio

Milinkovic Savic alla Juventus, calciomercato: il serbo continua a restare nell’orbita bianconera, con Paratici che potrebbe proporre uno scambio

Calciomercato Juventus Milinkovic / Quest’estate potrebbe essere quella giusta per il trasferimento di Milinkovic Savic alla Juventus. Secondo quanto riportato da calciomercatonews, infatti, il serbo sarebbe ancora un pallino dei vertici dirigenziali bianconeri, alla ricerca di un colpo importante in mediana con il quale migliorare un reparto che ha palesato molte difficoltà, soprattutto nell’ultima parte di stagione.

Il serbo, reduce da un campionato giocato comunque ad alti livelli, è valutato dal patron della Lazio Claudio Lotito quasi 70 milioni di euro. Tanti, tanti soldi, che la Juve spera di poter dimezzare inserendo una contropartita tecnica gradita a Simone Inzaghi.

Milinkovic Savic alla Juventus, calciomercato: Bernardeschi come pedina di scambio?

Calciomercato Juventus / Uno dei papabili sacrificati è Federico Bernardeschi, non incedibile da alcune sessioni di calciomercato, per il quale i bianconeri sono alla ricerca di potenziali acquirenti. L’ex Fiorentina piace molto ad Inzaghi per la sua duttilità tattica: quest’anno Pirlo lo ha impiegato anche come terzino basso, per sopperire all’endemica assenza di Alex Sandro, falcidiato da numerosi infortuni. Non che si sia esibito in giocate fantasmagoriche o in prestazioni esilaranti, ma comunque il calciatore ha mostrato discreti segnali di rinascita: la Juve non lo valuta meno di 25 milioni, e starebbe pensando di usarlo come pedina di scambio da inserire nell’affare Milinkovic. Si tratta, al momento, solo di un’idea: seguiranno, inevitabilmente, importanti aggiornamenti.

