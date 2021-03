Calciomercato Juventus, bianconeri pronti a fare la plusvalenza a centrocampo. Rabiot potrebbe essere sacrificato per il bilancio.

Calciomercato Juventus, la dirigenza bianconera preparerebbe una maxi plusvalenza in mediana per salvaguardare il bilancio. L’indiziato numero uno a partire sarebbe il francese Adrien Rabiot. Il centrocampista arrivato a parametro zero potrebbe essere ceduto per permettere, così, la plusvalenza sul suo cartellino. Sull’ex Psg sarebbero più squadre interessate, in primis l’Everton di Carlo Ancelotti che aveva già mosso i primi accenni durante il mercato invernale. Stando alle ultime indiscrezioni proprio con il club inglese si potrebbe intavolare una trattativa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio in dirittura d’arrivo: Dybala sul piatto

Calciomercato Juventus, sacrificio in mediana: arriva la plusvalenza

Alla Juventus interesserebbe, nuovamente, l’ex Moise Kean, ceduto proprio all’Everton. La sua esplosione in prestito al Psg ha fatto riflettere la società bianconera che sarebbe disposta a concedergli il riscatto alla sua Juventus. In un certo senso il giovane italiano accetterebbe volentieri il ritorno a Torino, città che ricorda tutt’ora con amore così come la sua esperienza in maglia bianconera nonostante la cessione all’Everton di Ancelotti. Stando infatti quanto viene riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ i 7 milioni dello stipendio di Rabiot peserebbero sul bilancio dei bianconeri e un suo addio a fine stagione sarebbe tutt’altro che da escludersi.