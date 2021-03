Calciomercato Juventus, Criscitiello sul futuro di Ronaldo e Dybala

Anche in chiave calciomercato la Juventus si appresta a vivere la fase cruciale della stagione, con il finale che servirà a decifrare il cammino bianconero.

Fuori dalla Champions League e ormai molto lontani dalla conquista dello scudetto, visto il vantaggio dell’Inter, adesso alla Juventus non rimane altro che stringere i denti e ripartire per la volata del campionato. L’obiettivo è quello di arrivare il più in alto possibile e di non fallire l’accesso alla prossima Champions League. Prossimo step è il derby della Mole del prossimo 3 aprile. Contro il Torino non ci sono alternative alla vittoria per l’undici di Pirlo.

