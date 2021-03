Ramsey lascia la Juventus? Calciomercato, il costo del gallese è chiaro

Calciomercato Juventus, Ramsey in odore di cessione: fissato il prezzo del gallese, che ha degli estimatori soprattutto in Premier

Calciomercato Juventus Ramsey / Uno dei possibili partenti in casa Juventus è Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese non ha minimamente convinto nelle circostanze in cui è stato chiamato in causa, e 7 milioni annui che percepisce attualmente pesano come un macigno sulle casse del club bianconero, che sta cercando una possibile soluzione. Paratici è al lavoro per provare ad intavolare una trattativa dalla quale la Juve spera di ottenere una buona plusvalenza, quanto mai salvifica in tempi così difficili.

Secondo quanto riportato da tuttojuve.com, che riprende alcune notizie apparse sui quotidiani d’Oltremanica, i Campioni d’Italia uscenti valutano la mezzala non meno di 20 milioni di euro, ma potrebbero entrare nell’ordine di idee di accettare anche un’offerta da 10-12 pur di scollarsi di dosso l’ingaggio del calciatore. Soldi che poi sarebbero reinvestiti per l’acquisto di un mediano duttile: in questo caso, i nomi più gettonati sono quelli di De Paul e Locatelli.