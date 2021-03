Calciomercato Juventus, arriva Pogba? Sul piatto uno scambio, le ultime

Pogba alla Juventus, calciomercato: i bianconeri pensano al grande ritorno. Ecco le ultime sul possibile scambio

Pogba Juventus calciomercato / Il “matrimonio” tra Pogba e la Juventus potrebbe vivere un altro capitolo. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla redazione di tuttojuve.com, il talento francese, da anni nel mirino dei bianconeri, potrebbe ritornare alla Vecchia Signora quest’estate. Il contratto del Polpo con lo United, in scadenza il prossimo giugno, a meno di clamorosi colpi di scena, non sarà rinnovato, e l’entourage del calciatore è all’opera per piazzarlo in un altro club.

Tra i club maggiormente interessati ci sarebbe proprio la Juve, che potrebbe decidere di intavolare un super scambio con lo United mettendo sul piatto il cartellino di Paulo Dybala, anch’egli ai ferri corti con il proprio club. La valutazione di entrambi i calciatori grossomodo è la stessa, e si aggira sui 60 milioni di euro. Pogba dovrà inevitabilmente decurtarsi lo stipendio, anche perché i quasi 17 milioni di euro che percepisce dalle parti di Old Trafford è una cifra improponibile per i parametri economici attuali: in questo senso, la dirigenza bianconera potrà essere aiutata dal decreto Crescita, che agevola il pagamento degli stipendi dei calciatori provenienti dall’estero.