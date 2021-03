Clamoroso alla Juventus. Buffon squalificato e c’è un focolaio in Polonia che preoccupa Szczesny. Contro il Torino può toccare a Pinsoglio.

Apprensione in casa Juve anche per il rientro di Szczesny. Il portiere sta bene ma ha trascorso l’ultima settimana in ritiro con la nazionale polacca. Ecco, è proprio questo il problema. La selezione biancorossa è stata funestata da un focolaio di Covid che ha coinvolto Krychowiak, Piątkowski, Klich e Skorupski. Quest’ultimo, fa notare la Gazzetta dello Sport, estremo difensore del Bologna e anche compagno di reparto del portiere bianconero. L’apprensione è figlia anche dell’assenza certa con il Torino di Gigi Buffon, fresco di squalifica per la bestemmia col Parma.

LEGGI ANCHE >>> Demiral positivo al Covid. La Juventus lo perde per il derby

Pinsoglio in porta se non ci fosse neppure Szczesny

Mancasse anche il polacco, per il derby di sabato in porta resterebbe disponibile solo Carlo Pinsoglio. Szczesny intanto è risultato negativo al nuovo giro di tamponi svolto nella giornata di ieri da prassi nel ritiro della Polonia. in casa bianconera però non sono tranquilli, per nulla. Seguono con ansia la vicenda maledicendo le convocazioni in Nazionale dove già è stato contagiato Demiral in Turchia. Insomma, un’annata nata male rischia di finire decisamente peggio.