Calciomercato Juventus, affare con il Real: super intreccio con Mbappè

Juventus e Real pronti a nuovi affari, Calciomercato: l’esubero potrebbe essere messo in vendita per finanziare il colpo Mbappè

Calciomercato Juventus Marcelo / Il mercato degli svincolati ha da sempre rappresentato un importante serbatoio al quale i dirigenti della Juventus hanno spesso attinto per rinforzare le rose a disposizione dei vari allenatori che si sono succeduti sulla panchina bianconera. Sebbene la dipendenza dagli affari a costo zero si sia radicalmente ridimensionata alla luce dei flop Ramsey e Rabiot, anche quest’estate Paratici potrebbe concludere affari low cost o poco più.

Non è uno svincolato al momento, ma potrebbe diventarlo a breve: stiamo parlando del terzino del Real Madrid Marcelo, il cui contratto con i Blancos scadrà la prossima estate. Al momento le trattative per il rinnovo sono in alto mare, e il trentacinquenne brasiliano potrebbe dire addio alla compagine di Zidane.