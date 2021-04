Calciomercato Juventus, il futuro dei due attaccanti argentini potrebbe essere deciso proprio da un altro argentino, Lionel Messi.

Calciomercato Juventus, Messi deciderà il futuro dell’attacco bianconero. Stando infatti alle ultime indiscrezioni si avvicina sempre di più l’ipotesi di un addio a fine stagione di Paulo Dybala, la Joya prima della scadenza del contratto lascerebbe i bianconeri e proprio il Barcellona è sulle tracce. Come sostituto d’eccezione, la Juventus, avrebbe scelto proprio un altro argentino, in scadenza con i citizens, stiamo parlando del Kun Aguero. Aguero però non ha ancora scelto la sua prossima destinazione, il suo futuro potrebbe passare infatti dalla decisione dell’amico Messi che – alla fine – rimarrà, probabilmente, a Barcellona. In tal senso l’acquisto di Aguero sarebbe perfetto perché i due sono amici e sarebbe ottimo il legale, diversamente, se Aguero scegliesse la destinazione bianconera, Dybala sarebbe un altro giocatore gradito in Spagna.

Calciomercato Juventus, intreccio argentino: decide Messi

Ma Dybala potrebbe addirittura fungere come contropartita tecnica. Già lo scorso anno abbiamo visto come l’asso Barcellona – Torino sia stato funzionale in tal senso, proprio per questo motivo, la Juventus penserebbe ad un altro scambio in attacco. Già in settimana abbiamo parlato di uno scambio fra Dybala e Dembele, ma è calda anche la pista con Griezmann, che vorrebbe cambiare aria dopo la stagione sfortunata di quest’ultima stagione. Il Barcellona potrebbe mettere sul piatto importanti contropartite che, alla fine, potrebbero convincere la Juventus a cedere la Joya.