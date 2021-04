Juventus, scatta l’allerta focolaio: bianconeri in emergenza per il derby

Non è solo la Juventus ad essere preoccupata per la positività di Leonardo Bonucci al Covid-19 che è stata resa nota questo pomeriggio.

Il calciatore bianconero ha vissuto gli ultimi giorni con il gruppo della nazionale azzurra, impegnata prima a Parma e poi in Bulgaria e in Lituania per le partite valide come qualificazioni ai prossimi mondiali Qatar 2022. E la speranza delle squadre della massima serie è che non sia nato proprio un focolaio in azzurro, che potrebbe avere delle ripercussioni su tutto il campionato, che ripartirà nel weekend. La lista dei convocati di Mancini era molto lunga e comprendeva calciatori provenienti da tanti club, dal Milan al Sassuolo, dalla Roma alla Lazio.

Juventus in allerta, oltre a Bonucci in nazionale altri tre bianconeri

Come sottolinea Sportmediaset, nel malaugurato caso che Bonucci non fosse l’unico positivo nel gruppo azzurro alcune partite del weekend potrebbero essere rinviate, anche se gli spazi per giocare eventuali recuperi in un calendario così fitto sembrano mancare. Senza dubbio la situazione verrà monitorata con il passare delle prossime ore. In casa Juventus oltre a Bonucci erano nel gruppo azzurro anche Chiellini, Chiesa e Bernardeschi. E non bisogna dimenticare che anche Demiral è positivo. Mentre tra gli avversari del Torino c’erano tre giocatori convocati da Mancini, ovvero Sirigu, Belotti e Mandragora. In passato altre partite come Juventus-Napoli o Inter-Sassuolo sono state rinviate per le positività in casa partenopea e nerazzurra. Un focolaio Covid in casa bianconera, che ovviamente nessuno si augura, potrebbe stravolgere i piani di formazione di Pirlo per il derby. Il tecnico sarà in ogni caso costretto a rinunciare a delle pedine importanti in difesa.