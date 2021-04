Juventus, festa in villa per tre giocatori bianconeri. McKennie, Dybala e Arthur saranno multati per aver violato le norme anti-Covid.

Juventus, ieri sera, McKennie, Dybala e Arthur avrebbero fatto una festa in villa violando le norme anti-Covid. Adesso ci sarebbero delle sanzioni in arrivo anche dalla società bianconera per questo comportamento reputato inopportuno. Sabato il derby col Toro, e questi avvenimenti non facilitano un momento già di per se difficile. Come riporta la ‘Repubblica’ di Torino, ieri notte, a due giorni dal derby con il Torino, “i carabinieri del nucleo radiomobile hanno scoperto una festa nella villa di Weston McKennie, il centrocampista bianconero che aveva invitato al suo party anche diversi compagni di squadra“.

Juventus, festa con multa per tre giocatori bianconeri: cosa è successo

Presenti al party, come sottolinea la ‘Repubblica’ anche Arthur Melo e Paulo Dybala. Ecco l’estratto dal sito della Repubblica di Torino “Una decina di persone in tutto nella villa del centrocampista americano in collina, comprese fidanzate e amiche dei calciatori e qualche conoscente. Oltre alle multe inflitte dai carabinieri, sono in arrivo sanzioni ben più significative anche da parte della Juventus, i cui vertici sarebbero molto contrariati per quanto accaduto”.