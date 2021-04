Torino Juventus, manca poco al derby della Mole. I granata si apprestano ad accogliere la squadra di Pirlo ma non ci sarà Bonucci.

Torino Juventus, una partita fondamentale. Il derby della Mole arriva sempre in momenti cruciali della stagione, in un certo senso questa fase finale lo è per gli undici di Pirlo che vorranno dare il massimo per garantirsi i tre punti in una sfida tutt’altro che facile. Sarà infatti una partita a viso aperto anche perché i cugini granata vorranno fare di tutto per guadagnare punti preziosi. Pertanto sarà un match, probabilmente, molto improntato alla manovra offensiva. Purtroppo è stata appena riscontrata la positività al Covid-19 di Bonucci che, dunque, salterà anche lui il derby.

Torino Juventus probabili formazioni: tegola Bonucci, positivo al Covid