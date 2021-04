Calciomercato Juventus, la società bianconera in caso di addio di Cristiano Ronaldo avrebbe identificato il suo sostituto: Moise Kean.

Calciomercato Juventus, in caso di addio di Cristiano Ronaldo la società bianconera avrebbe identificato come suo probabile sostituto un ex giocatore della Vecchia Signora, stiamo parlando del giovane Moise Kean attualmente in prestito al Psg ma di proprietà dell’Everton. Il centroavanti italiano tornerebbe volentieri in bianconero e la società potrebbe discutere con gli inglesi per il suo futuro, visto che il giocatore ha riscontrato molte difficoltà in Premier League e il riscatto da parte dei francesi sembra complicarsi. Sfruttando questa opportunità la dirigenza bianconera potrebbe ritornare sui suoi passi e riprovare a lanciare, definitivamente, il talentoso attaccante.

Calciomercato Juventus, il dopo CR7 ha un nome: basterà?

La volontà societaria è infatti quella di rifondare completamente l’organico, proponendo giocatori più giovani e puntare su un ambiente più “Made in Italy”. In un certo senso Moise ha dimostrato di sapersi trovare a Torino e sarebbe lui stesso ad accettare di buon grado il ritorno a Torino, città dove ha dimostrato tanto e si è lanciato professionalmente. Ma il dubbio rimane, basterà solo lui per colmare le lacune offensive? Su questo ci potrà rispondere solo la società. Sembra sempre più concreta la possibilità, non solo di rifondare, ma di rivoluzionare il ruolo. Morata rischia di non essere riscattato, Dybala verrà ceduto e ora Ronaldo deciderà.