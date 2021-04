La Juventus rompe gli indugi per Icardi: scambio e conguaglio per il sì

Calciomercato Juventus, Icardi resta un obiettivo di Paratici: potrebbe essere imbastito un super scambio con il Psg

Calciomercato Juventus Icardi scambio / Dopo un inizio di stagione davvero entusiasmante, Alvaro Morata è caduto vittima parabola discendente che ha avuto delle ripercussioni negative sull’esito della stagione bianconera. Il bomber ex Real e Atletico non è stato in grado di ritrovare la verve realizzativa delle prime apparizioni, e il suo riscatto dai Colchoneros è in dubbio. Ecco perché la Juve ha cominciato a tastare il terreno, alla ricerca di un profilo dal respiro internazionale, a cui affidare le chiavi di un attacco che molto probabilmente la prossima stagione dovrà fare a meno anche di Paulo Dybala, che non ha ancora rinnovato il suo contratto.

Tra i nomi sulla lista del CEO bianconero spicca quel Mauro Icardi che è stato a lungo un desiderio mai sopito dei vertici dirigenziali della Vecchia Signora, che hanno a lungo seguito l’argentino anche quando militava nelle fila dell’Inter, squadra della quale era tra l’altro anche capitano. Dopo l’exploit di Moise Kean, non è più un intoccabile nello scacchiere tattico del Psg, e qualora dovesse arrivare l’offerta giusta, anche i parigini potrebbe decidere di sedersi al tavolo delle negoziazioni.