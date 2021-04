Juventus, un messaggio su Twitter per Morata. La società bianconera ha dedicato un tweet al suo attaccante spagnolo.

Juventus, la società bianconera tramite il portale Twitter, ha voluto fare un personalizzato in bocca al lupo ad Alvaro Morata, che stasera, scenderà in campo con la maglia della nazionale spagnolo: “Buena suerte Alvaro“. Un messaggio che inizialmente ha spaventato alcuni tifosi che pensavano ad un suo addio, come sappiamo la questione legata al suo riscatto è ancora tutta da decidersi.

Juventus, la società annuncia sui social: “Buona suerte, Alvaro!”

Come sappiamo l’idea della società bianconera è di rivoluzionare completamente il reparto offensivo. Nessuno degli attaccanti di questa stagione è sicuro di esserci il prossimo anno, forse solo Ronaldo che dovrebbe mantenersi fedele al suo contratto che lo vedrebbe protagonista un’altra stagione. Il portoghese potrebbe rimanere, ma molto meno sicura è la presenza di Dybala che potrebbe essere infatti ceduto in scambio o direttamente cash. Morata e il suo riscatto è tutto in divenire, dalle possibilità quasi certificate nella prima fase della stagione, ora il suo futuro sembra incerto.

Se la Juventus dovesse cambiare interpreti offensivi avrebbe già alcuni nomi in trampolino di lancio, si valuta infatti il ritorno di Moise Kean, l’italiano sembra essere pronto laddove, alla Juventus, nonostante una parentesi con tanti gol non lo sembrava. Ora i bianconeri potrebbero ritornare sui propri passi e cercare la risoluzione con l’Everton, visto che il Psg non intenderebbe riscattarlo dal prestito degli inglesi. Un altro importante interprete potrebbe arrivare dalla Francia, l’olandese Depay si libera a zero e potrebbe fare gola ma rimane viva sempre la pista, parlando di parametro zero, per il Kun Aguero. L’argentino ha già fatto sapere che lascerà Manchester per accasarsi altrove. Un futuro tutto da scrivere sia in attacco ma anche a centrocampo. La rifondazione sarà sempre più rivoluzionaria.