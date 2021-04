Varane alla Juventus, calciomercato: il Real apre alla cessione, le ultime

Calciomercato Juventus, Varane è il nome sulla lista di Paratici per rinforzare il pacchetto arretrato. Le ultimissime

Varane Calciomercato Juventus / La prossima estate si preannuncia carica di rivoluzioni in casa Juventus. La “Vecchia Signora”, infatti, avvierà molto presumibilmente un restyling in zone nevralgiche del campo: uno dei reparti maggiormente “colpiti” potrebbe essere la difesa. Con Chiellini a un passo dal ritiro, e con Bonucci che non è considerato più un titolare inamovibile, la Juve potrebbe essere ben presto “costretta” ad un acquisto in difesa.

Leggi anche –>La Juventus rompe gli indugi per Icardi: scambio e conguaglio per il sì

Secondo le ultime indiscrezioni, uno dei nomi sulla lista di Paratici è quello di Raphael Varane, in uscita dal Real Madrid: a fronte di un’offerta di 35/40 milioni di euro, il centrale potrebbe partire. La Juve segue Varane da molto tempo, e qualora dovesse riuscire a piazzare un paio di cessioni, ecco che la trattativa potrebbe prendere improvvisamente corpo.