Calciomercato Juventus, esonero Pirlo: incontro Agnelli-Allegri

Calciomercato Juventus, sono davvero delle ore calde in casa bianconera. Dove c’è grande delusione per l’ennesima vittoria mancata, questa volta nel derby.

Nel mirino della critica c’è ancora una volta Andrea Pirlo. Il tecnico non è riuscito a trasmettere del tutto le sue idee alla squadra e sono i risultati a confermarlo. Fuori dalla Champions League, nelle ultime due partite di campionato la Juventus ha raccolto solo un punto tra Benevento e Torino. Troppo poco per una squadra che vuole sognare in grande. Ed è inevitabile a questo punto mettere in discussione l’allenatore, tanto più che la classifica è corta in zona Champions e c’è addirittura il rischio di rimanere fuori dalle prime quattro. All’orizzonte c’è un Juventus-Napoli che rappresenta un vero e proprio scontro diretto.

LEGGI ANCHE –>Calciomercato Juventus, Dybala pedina di scambio: gli scenari possibili