Calciomercato Juventus, dalla Francia dettano le condizioni per l’affare

Calciomercato Juventus, dalla Francia vengono dettate le condizioni per l’affare. Le trattative devono essere separate

C’è una Juve che, dal centrocampo in su, non ha certezze. Praticamente da rifondare. Soprattutto in mezzo non c’è un elemento in grado di poter cambiare il volto ad una partita. Da Ramsey a Bentancur, passando per Rabiot, nessuno ha quelle qualità che servono. Buoni giocatori, ma non campioni. E chi vuole vincere ha bisogno di questi.

Per questo motivo la dirigenza sarebbe al lavoro per portare a Torino chi può garantire, oltre a dinamismo, anche un certo numero di reti. Ne sono arrivate pochissime da chi gioca dall’inizio. E un mancato apporto che sicuramente ha fatto la differenza in negativo. Paratici si sta muovendo per Aouar, il centrocampista del Lione che già in passato era stato cercato dalla società torinese. Ma dalla Francia dettano le condizioni per una possibile trattativa.

