Calciomercato Juventus, affare con il Torino: pronto uno scambio con i granata

Calciomercato Juventus, possibile affare con il Torino? Sul piatto ci sarebbe un super scambio con i “cugini”. Le ultime

Calciomercato Juventus Torino scambio / Potrebbe esserci un clamoroso scambio all’orizzonte tra la Juventus e il Torino. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla redazione di calciomercato web, infatti, le due società starebbero ragionando sull’eventualità di un super scambio, per cercare di rimpinguare i rispettivi bilanci. Si tratterebbe di un super scambio, che vedrebbe coinvolti Sanabria e Mandragora. Ma andiamo con ordine.

Il centrocampista ex Udinese è in prestito biennale al Torino, ma i granata hanno l’obbligo di riscattarlo dalla Juventus per una cifra vicina ai 18 milioni di euro. Le recenti prestazioni della mezzala avrebbero convinto il patron Urbano Cairo ad avviare i contatti per il riscatto, e potrebbe essere usato come pedina di scambio quell‘Antonio Sanabria che è stato il vero mattatore dell’ultimo derby, con una doppietta d’autore che ha indirizzato la gara. Il paraguaiano ha messo a referto già 4 goals ed un assist, e sembra essere rivitalizzato dalla cura Nicola, dopo la parentesi non entusiasmante al Betis.