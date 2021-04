By

Calciomercato Juventus, ecco il primo innesto per la prossima stagione. A svelare le carte il procuratore del calciatore. Tutto fatto

La Juventus avrebbe già definito il primo innesto per la prossima stagione. Anzi, deve solamente capire se portare a termine il colpo oppure lasciar perdere. Le carte le ha svelate il procuratore di Hamed Traore, centrocampista del Sassuolo, anche ieri in gol contro la Roma.

Il suo agente, intervista a CalcioNapoli24, ha confermato che sul suo assistito esiste una diritto della Juventus già ben definito. Il giocatore in questo momento è in prestito dall’Empoli, con un obbligo di riscatto fissato a 16 milioni di euro. Verrà esercitato in maniera ufficiale alla fine del campionato, quando si aprirà il calciomercato.

LEGGI ANCHE: Terremoto Juventus, calciomercato: Agnelli pensa a due clamorosi ritorni