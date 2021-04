Juventus, comportamento inaccettabile: Bernardeschi nel mirino dei social

Juventus, social scatenati contro il centrocampista. Che ieri si è giocato male l’ennesima opportunità: tutti contro Berna

Non riesce a dare mai il cambio di passo alla propria stagione. Nemmeno quando è stato chiamato in causa con regolarità. Pirlo gli ha anche cambiato ruolo, mettendolo come terzino sinistro nella gara contro il Benevento. Ma Bernardeschi ha deluso anche lì. Probabilmente sarà addio alla fine della stagione. Anche se sarà difficile trovare una sistemazione per un calciatore che mai ha convinto del tutto. Una sola luce ha acceso la sua avventura alla Juve: quella sgroppata contro l’Atletico che gli ha permesso di guadagnare il rigore trasformato poi da Ronaldo.

Ieri, inoltre, è entrato in maniera prepotente nel mirino dei social. Motivo della contestazione quella simulazione in pieno recupero che gli è anche costata il cartellino giallo. Un comportamento inaccettabile per molti. Anzi, quasi per tutti. Anche perché dalle immagini si vede come un contatto non c’è minimante e poi sembrerebbe anche che il pallone resterebbe nella disponibilità del calciatore. Che invece ha preferito tuffarsi.

LEGGI ANCHE: Juventus, Kulusevski horror: i tifosi non ne possono più | Il web si divide