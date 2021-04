Juventus, l’ammissione di Chiellini: “Facciamo troppi errori”

Per la Juventus non è stato un sabato da ricordare. Il pareggio nel derby contro il Torino spegne definitivamente i sogni di scudetto dei bianconeri.

Che anzi adesso devono anche iniziare a guardarsi le spalle. Napoli e Atalanta non stanno sbagliando un colpo, la Lazio si è rimessa in carreggiata e per le posizioni che portano in Champions si preannuncia una volata davvero lunga e imprevedibile. Dove si dovranno commettere meno errori possibili. La Juventus è riuscita ad acciuffare il pareggio contro il Torino con il solito Ronaldo, ma dall’undici di Pirlo ci si aspettava decisamente di più. E questo lo sa anche capitan Chiellini, che ha parlato alla fine della gara evidenziando le lacune della squadra.

