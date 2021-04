Torino-Juventus, tutti gli errori di una squadra senza idee

Torino-Juventus, molti gli errori ieri. Da quelli individuali a quelli di una squadra che gioca senza idee. E si affida ai singoli

Il problema è sotto gli occhi di tutti. Sarebbe anche inutile stare qui a sottolinearlo. C’è un distaccamento enorme tra la squadra e Pirlo. Che può essere sì preparato, ma che in questo momento non è in grado di gestire un gruppo importante come quello bianconero. Perché tutto si può dire, ma non che la Juventus non avesse la rosa per giocarsi lo scudetto con l’Inter e di andare oltre gli ottavi di Champions League.

Ma ad inizio aprile la stagione non è conclusa solamente per un motivo: c’è ancora da conquistare quel posto per tornare a giocare in Europa (quella che conta) la prossima stagione. Ma senza idee sarà difficile anche entrare tra le prime quattro. È questa la sensazione che in questo momento dà la Juventus. Una squadra che scende in campo che, dalla cintola in su, non riesce mai a trovare la giocata giusta, quella determinante, quella che fa vincere le partite. La prova lampante è arrivata nel derby di ieri. Un pareggio trovato in mischia. Ma mai c’è stata la sensazione che la squadra di Pirlo potesse, col gioco, riuscire a riacciuffare la partita.

