Calciomercato Juventus, Allegri in pole: la conferma della Rai

Calciomercato Juventus, arrivano ulteriori conferme. Allegri è in pole per la panchina bianconera la prossima stagione. Si chiude

Se la Juventus, decidesse, o adesso o alla fine della stagione, di esonerare Andrea Pirlo, sarà di certo Massimiliano Allegri il prossimo allenatore bianconero. Di dubbi, ormai, ce ne sono pochi. E soprattutto l’incontro causale (?) tra Agnelli e il tecnico livornese ha sciolto le ultime riserve sul futuro. E delle ulteriori conferme arrivano anche oggi.

È il giornalista Rai Paganini, esperto di calciomercato, ha sottolineato attraverso un tweet: “In queste ultime settimane sono salite le quotazioni di Allegri su un possibile ritorno in bianconero in caso di flop di Andrea Pirlo. I motivi sono due: l’ottimo rapporto con Andrea Agnelli e la mancanza di valide alternative”. Ha scritto così il giornalista della Rai.

Calciomercato Juventus, Allegri in pole

Che le parti, si fossero comunque lasciate bene, si era capito anche durante l’intervista che Allegri ha concesso alcune settimane fa a Sky. Nessun rancore, anzi, tutt’altro, un rapporto forte che mai si è incrinato. Impossibile diversamente dopo le vittorie, continue e importanti, che il livornese ha conquistato con la società bianconera negli ultimi anni.

Le cose adesso però sono cambiate in maniera rapida. La sofferenza di Pirlo sta facendo rivalutare tutto ad Agnelli. Che, forse, si è già pentito della scelta fatta in estate dopo l’esonero di Sarri. Ma adesso è tempo di cambiare. Anche in fretta forse se si vogliono evitare guai peggiore da qui alla fine della stagione. C’è un piazzamento Champions che ancora è da conquistare e che non è sicuramente scontato.