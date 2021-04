Calciomercato Juventus, tutto passa dalle mani di Mino Raiola: tante possibili operazione in casa bianconera per il super agente.

Calciomercato Juventus, tante delle occasioni di mercato potrebbero passare da Mino Raiola. I bianconeri sono pronti a rivoluzionare il proprio organico e il super agente potrebbe facilitare queste operazioni offrendo assistiti di qualità. Molti giocatori sono in scadenza o lasceranno il rispetto club: fra i possibili partenti sotto l’agente Mino Raiola ci sono quasi tutti gli obiettivi dei bianconeri, incominciando da Paul Pogba il centrocampista francese lascerà il Manchester United e sarebbe pronto a vestire una nuova maglia, la Juventus è la favorita.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il bomber è pronto a tornare in Italia

Calciomercato Juventus, rivoluzione milionaria: ci pensa Mino Raiola

Ma non solo Pogba, tante star del presente e del futuro passano sotto Mino Raiola, pensando all’attacco un profilo come Haaland sarebbe l’ideale per quello che serve adesso ai bianconeri, il giovanissimo centroavanti norvegese è già il predestinato e quasi certamente lascerà la Germania a fine stagione. Su di lui forte l’interesse della Juventus ma anche del Manchester City e del Real Madrid. Se pensiamo alla difesa invece bisogna prendere in considerazioni due pilastri nazionali del Milan, si tratta del capitano Romagnoli e del portiere Donnarumma.